Об этом писал Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua. Синоптик сделал подробный прогноз на неделю.
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Погода в Украине
Ближайшие 7 дней погодные условия в Украине будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков, отметил Кибальчич.
По прогнозу синоптика, ночью будет довольно прохладно, местами ниже 0 градусов. Впрочем, днем незначительная облачность позволит воздуху прогреваться до комфортных +10 – +17. Это немного выше климатической нормы, подчеркнул метеоролог.
Кроме того, во многих регионах могут наблюдаться туманы. Они являются типичным явлением погоды для этого времени года.
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Прогноз погоды на неделю
- В понедельник на всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Только на крайнем Востоке ночью небольшие дожди. Ветер на Западе южный, на остальной территории северный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +1 – +6 градусов. Однако в западных и местами северных областях 0 – -4. Днем в Украине +10 – +15.
- Во вторник уже везде сохранится устойчивая погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +1 – +6, но в западных и местами северных около 0 градусов. Днем +12 – +17.
- В среду, 23 октября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер преимущественно западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2 – +7, днем +13 – +18 градусов.
- В четверг только в Карпатах и на Прикарпатье ночью кое-где возможны небольшие дожди. Ветер северо-западного направления, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +3 – +8, днем +11 – +16, на крайнем Юге местами до +18 градусов.
- 25 октября погоду в Украине будет продолжать определять антициклон. Снова ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью составит +1 – +6, днем +11 – +16.
- В субботу, 26 октября, на всей территории Украины сохранится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Температура ночью +1 – +6 градусов, днем +11 – +16.
- В воскресенье без осадков. Разве что днем и вечером на крайнем Западе местами небольшие дожди. Ветер южного/юго-восточного направления, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +1 – +6 градусов, днем +11 – +16.