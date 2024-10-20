Про це писав Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua. Синоптик зробив детальний прогноз на тиждень.

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Погода в Україні

Найближчі 7 днів погодні умови в Україні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск і практично повна відсутність опадів, зазначив Кібальчич.

За прогнозом синоптика, вночі буде доволі прохолодно, подекуди нижче за 0 градусів. Втім, вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10 – +17. Це трохи вище за кліматичну норму, наголосив метеоролог.

Крім того, у багатьох регіонах можуть спостерігатися тумани. Вони є типовим явищем погоди для цієї пори року.

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Прогноз погоди на тиждень