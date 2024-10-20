Про це писав Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua. Синоптик зробив детальний прогноз на тиждень.
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Погода в Україні
Найближчі 7 днів погодні умови в Україні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск і практично повна відсутність опадів, зазначив Кібальчич.
За прогнозом синоптика, вночі буде доволі прохолодно, подекуди нижче за 0 градусів. Втім, вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10 – +17. Це трохи вище за кліматичну норму, наголосив метеоролог.
Крім того, у багатьох регіонах можуть спостерігатися тумани. Вони є типовим явищем погоди для цієї пори року.
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Прогноз погоди на тиждень
- У понеділок на всій території України очікується малохмарна погода, без опадів. Тільки на крайньому Сході вночі невеликі дощі. Вітер на Заході південний, на решті території північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів. Однак, у західних і місцями північних областях 0 – -4. Вдень в Україні +10 – +15.
- У вівторок вже всюди утримається стійка погода, без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +1 – +6, але в західних і подекуди північних близько 0 градусів. Вдень +12 – +17.
- У середу, 23 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці подекуди тумани. Вітер переважно західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +2 – +7, вдень +13 – +18 градусів.
- У четвер тільки в Карпатах і на Прикарпатті вночі подекуди можливі невеликі дощі. Вітер північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +3 – +8, вдень +11 – +16, на крайньому Півдні місцями до +18 градусів.
- 25 жовтня погоду в Україні продовжуватиме визначати антициклон. Знову очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі становитиме +1 – +6, вдень +11 – +16.
- У суботу, 26 жовтня, на всій території Україна утримається погода без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +1 – +6 градусів, вдень +11 – +16.
- У неділю без опадів. Хіба що вдень та ввечері на крайньому Заході подекуди невеликі дощі. Вітер південного / південно-східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6 градусів, вдень +11 – +16.