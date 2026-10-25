Дожди, туманы и тепло до +21: какая погода ожидается в конце октября

На следующей неделе в Украине ожидается преимущественно сухая и аномально теплая, как для такого времени года, погода. Небольшие осадки возможны лишь в некоторых регионах.

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 26 октября, в западных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах дожди будут с мокрым снегом. Ночью и утром в юго-западных регионах местами будет туман. Температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью и +12…+17 градусов днем. На западе страны днем будет около +10 градусов, а в Крыму местами потеплеет до +21 градуса.

Во вторник, 27 октября, малоактивный атмосферный фронт принесет небольшие дожди и облачную погоду в Одесскую, Винницкую и Черновицкую области. Ночью температура составит +5…+11 градусов, а в западных областях – от 0 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, на Западе потеплеет лишь до +8…+13 градусов.

В среду, 28 октября, в областях осадков не прогнозируется. Исключением станет Крым, где днем местами пройдут умеренные дожди. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, а в западных регионах – от 0 до +5 градусов. Днем в среднем ожидается +12…+17 градусов.

В четверг, 29 октября, небольшой дождь местами возможен в южных областях. Ночью и утром кое-где будет образовываться туман. Температура воздуха составит +5…+11 градусов ночью и +11…+16 градусов днем.

В пятницу, 30 октября, под влиянием антициклона осадков не ожидается, однако ночью и утром местами возможен туман. Столбики термометров покажут +4…+10 градусов ночью и поднимутся до +11…+16 градусов днем.

В субботу, 31 октября, в северных и восточных областях местами будут идти дожди. Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, а днем потеплеет лишь до +10…+15 градусов. На севере Левобережья ожидаются более прохладные +8…+10 градусов в дневные часы.

В воскресенье, 1 ноября, местами пройдут небольшие дожди в большинстве областей, за исключением юга страны. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, а днем – +8…+13 градусов. На крайнем юге температура поднимется до +14…+16 градусов.