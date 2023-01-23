Прогноз погоды на неделю

Уже со вторника в Украине прогнозируют новую волну похолодания. "Плюсов" ночью дальше не будет.

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На Западе -1...-4, на Севере от -3 до -7, на Востоке в основном -3..-5. Впрочем, в Харьковской области уже до 8 градусов мороза. Даже в Крыму, где обычно теплее всего, будет -1…-3 градуса.

Днем почти на всей территории Украины, кроме полуострова, в основном всего два градуса тепла. К слову, такие же показатели прогнозируют и на среду, 25 января.

Кроме того, будет облачно с прояснениями, а вот осадки украинцев, вероятно, не побеспокоят.

Прогноз погоды на 25 января / Скриншот из Укргидрометцентра

В четверг на Западе морозы усилятся

26 января на Западе Украины морозы усилятся. Самый большой холод будет ночью на Прикарпатье и Буковине. В частности, до -7 градусов. Такая же температура будет на Сумщине и Харьковщине.

Днем, кроме Юга, на всей территории Украины тоже немного подморозит. В большинстве своем будет без существенных осадков, впрочем, возможны небольшие дожди.

В пятницу местами мокрый снег с дождем

В пятницу прохладнее всего в Черновцах – до -8 градусов и Харькове – до -6. Также в большинстве областей возможны осадки. Днем небольшой мокрый снег и дождь будут идти в Хмельницком, Первомайске и Николаеве.

Теплее всего будет в Крыму. Кстати, на полуострове будет идти дождь. В то же время днем столбик термометра будет достигать +9…+11 градусов.

Прогноз погоды на 27 января / Скриншот из Укргидрометцентра.

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в течение этой недели погодные условия в Украине будут определяться преимущественно полем повышенного атмосферного давления и западной периферией антициклона. В связи с этим существенных осадков не предполагается.

На выходные, 28 – 29 января, развитие циклонической деятельности с Юга обусловит выпадение дождя и мокрого снега в южных областях, Крыму, Карпатах и Винницкой области.