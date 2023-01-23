Прогноз погоди на тиждень

Уже з вівторка в Україні прогнозують нову хвилю похолодання. "Плюсів" вночі надалі не буде.

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На Заході -1…-4, на Півночі від -3 до -7, на Сході здебільшого -3..-5. Втім, на Харківщині вже до 8 градусів морозу. Навіть у Криму, де зазвичай тепліше, аніж усюди, буде -1…-3 градуси.

Вдень майже на всій території України, окрім півострова, здебільшого лише два градуси тепла. До речі, такі ж показники прогнозують і на середу, 25 січня.

Окрім того, буде хмарно з проясненнями, а от опади українців, ймовірно, не потурбують.

Прогноз погоди на 25 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

У четвер на Заході морози посиляться

26 січня на Заході України морози посиляться. Найбільший холод буде вночі на Прикарпатті та Буковині. Зокрема, до -7 градусів. Така ж температура пануватиме на Сумщині та Харківщині.

Вдень, окрім Півдня, на всій території України також трохи підморозить. Здебільшого буде без істотних опадів, втім, можливі незначні дощі.

У п’ятницю подекуди мокрий сніг з дощем

У п'ятницю найпрохолодніше у Чернівцях – до -8 градусів та Харкові – до -6. Також у більшості областей можливі опади. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ йтимуть в Хмельницькому, Первомайську та Миколаєві.

Найтепліше буде в Криму. До речі, на півострові йтиме дощ. Водночас вдень стовпчик термометра сягатиме +9…+11 градусів.

Прогноз погоди на 27 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що упродовж цього тижня погодні умови в Україні будуть визначатися переважно полем підвищеного атмосферного тиску та західною периферією антициклону. У зв'язку з цим істотних опадів не передбачається.

На вихідні, 28 – 29 січня, розвиток циклонічної діяльності з Півдня зумовить випадання дощу та мокрого снігу у південних областях, Криму, Карпатах та на Вінниччині.