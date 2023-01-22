Так, найтеплішу погоду очікують у Закарпатській області, повітря у якій може максимально прогрітися до +11. Натомість у Криму максимальні покажчики будуть на рівні +6.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Однак попри погоду без опадів на всій території України буде хмарно з проясненнями. Сонце іноді буде виглядати з-за хмар і знову ховатиметься за них.

Температура повітря на Заході, якщо не враховувати Закарпатську область, може максимально прогрітись вдень до +4 градусів тепла. На Півдні ж до +3...+6. На Сході можливе падіння температури нижче нуля й вдень. Так, погода там у світлу пору доби коливатиметься в межах -1...+3. На Півночі максимальну температуру 23 січня очікують на рівні +2 градусів.

Температура в найбільших містах України

  • Київ – 0...+2
  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +2...+4
  • Івано-Франківськ – +2...+4
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +2...+4
  • Хмельницький – +1...+3
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – -1...+1
  • Одеса – +1...+3
  • Миколаїв – +1...+3
  • Херсон – 0...+2
  • Сімферополь – +4...+6
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – +1...+3
  • Луганськ – +1...+3
  • Харків – -1...+1

Погода в Україні 23 січня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні 23 січня / Карта Укргідрометцентру