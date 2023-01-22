Так, самую теплую погоду ожидают в Закарпатской области, воздух в которой может максимально прогреться до +11. В Крыму же максимальные указатели будут на уровне +6.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Однако, несмотря на погоду без осадков, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Солнце иногда будет выглядывать из-за облаков и снова будет прятаться за них.

Температура воздуха на Западе, если не учитывать Закарпатскую область, может максимально прогреться днем до +4 градусов тепла. На Юге же до +3…+6. На Востоке возможно падение температуры ниже нуля и днем. Так, погода там в светлое время суток будет колебаться в пределах -1...+3. На Севере максимальная температура 23 января ожидается на уровне +2 градусов.

Температура в крупнейших городах Украины

  • Киев – 0...+2
  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +2...+4
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +2...+4
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – 0...+2
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – +1...+3
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – 0...+2
  • Чернигов – 0...+2
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – +1...+3
  • Харьков – -1...+1


Погода в Украине 23 января / Карта Укргидрометцентра.