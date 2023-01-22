Так, самую теплую погоду ожидают в Закарпатской области, воздух в которой может максимально прогреться до +11. В Крыму же максимальные указатели будут на уровне +6.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Однако, несмотря на погоду без осадков, на всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Солнце иногда будет выглядывать из-за облаков и снова будет прятаться за них.

Температура воздуха на Западе, если не учитывать Закарпатскую область, может максимально прогреться днем до +4 градусов тепла. На Юге же до +3…+6. На Востоке возможно падение температуры ниже нуля и днем. Так, погода там в светлое время суток будет колебаться в пределах -1...+3. На Севере максимальная температура 23 января ожидается на уровне +2 градусов.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – 0...+2

Ужгород – +9...+11

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – -1...+1



Погода в Украине 23 января / Карта Укргидрометцентра.