Какой будет погода на Николая в этом году, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua, сообщает 24 Канал.

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Погода на Николая 2024

Ожидается, что в четверг, 5 ноября, по всей территории нашего государства продлится период антициклональной погоды. Из-за этого осадки не предвидится. Только на крайнем Западе днем и вечером кое-где возможен небольшой снег, мокрый снег.

Также местами в Украине возможен туман. Ветер будет юго-восточной четверти, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +4 градуса. Впрочем, в Крыму и в Одесской области ночью -1 – +4, днем +2 – +7 градусов.

На Николая, 6 декабря, под влиянием малоподвижного фронта окклюзии в Украине ожидаются небольшой снег, мокрый снег, местами морось и туман, отметил Кибальчич. Преимущественно без осадков только на Юго-Востоке.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, в юго-западной части переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью в пределах -3 – +2 градуса, днем -1 – +4. В Крыму, Приазовье и в Одесской области – +3 – +8 градусов.