Где будут дожди и снег, ударят ли большие морозы: погода на начало ноября

В ближайшие дни в Украине будет преобладать относительно теплая и спокойная погода, без существенных осадков. В части областей еще до +18 градусов. Впрочем, уже вскоре придет резкое похолодание.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич на Meteoprog.ua. Также синоптик рассказал, какой погоды ждать в первые дни ноября.

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Погода на начало ноября 2024 года

Кибальчич прогнозировал, что на рубеже октября и ноября произойдут существенные изменения погоды в Украине. Как следствие, резкое снижение температуры, порывистый ветер и кратковременные дожди, которые местами в западных и северных областях постепенно сменятся на мокрый снег и снежную крупу.

В пятницу, 1 ноября, ночью на крайнем Востоке, в Приазовье и Крыму, днем в северо-западных областях небольшие дожди. В остальных регионах – без осадков. Ветер западный/юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако в большинстве областей, кроме Юга, днем порывы 17 – 22 метра на секунду

Ночью +5 – +10 градусов, впрочем, в северных и восточных областях -3 – +2 градуса. Днем +9 – +14, в юго-западных областях местами еще +15 – +18 градусов.

Далее, в субботу, 2 ноября, под влиянием активного циклона в Украине ожидается неустойчивая и ветреная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Днем в северных и местами западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа,

– отметил Кибальчич.

Ветер северо-западный, 9 – 14 метров в секунду, порывы 17 – 22 метра в секунду. В течение суток температура будет колебаться в пределах +6 – +11 градусов. Впрочем, на Западе и Севере +2 – +7.

Ночью воскресенья, 3 ноября, без существенных осадков. Днем на Севере и Западе ожидается дождь с мокрым снегом. Тем временем в остальных регионах без существенных осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, ночью отдельные порывы, 15 – 17 метров на секунду. Температура ночью уже -3 – +2 градуса, днем +2 – +7.