К тому же месяц начался с преимущественно сухой погоды. Об этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила в интервью 24 Каналу.

Какой может быть погода в октябре?

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что средние показатели температуры воздуха в этом месяце ожидаются на уровне +6…+12 градусов. Они близки к климатической норме и соответствуют погодным условиям этого сезона.

Месячное количество осадков в октябре прогнозируется в пределах 31–77 миллиметров, а в Карпатах – 51–101 миллиметр, что составляет от 80 до 120% от климатической нормы.

В то же время Птуха подчеркнула, что прогноз среднемесячных показателей не является прогнозом погоды на весь месяц. Он показывает лишь ожидаемые средние значения температуры и количества осадков.

То есть пока, по расчетам наших специалистов и мировых прогностических центров, аномально теплого или аномально холодного октября мы не ожидаем. На данный момент видим, что первая декада, для которой уже можем делать более точный прогноз, в целом будет в пределах нормы,

– добавила синоптикиня.

Хотя первые дни октября были преимущественно сухими, в дальнейшем в регионы могут начать поступать атмосферные фронты, которые принесут изменения в погоду. Здесь Птуха отметила, что осенью синоптическая ситуация может меняться быстро. Это связано с тем, что осень, как и весна, – это сезоны перехода между холодным и теплым временами года.