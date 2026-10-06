До того ж місяць почався з переважно сухої погоди. Про це представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила в інтерв'ю 24 Каналу.

Якою може бути погода в жовтні?

Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що середні показники температури повітря цього місяця очікуються на рівні +6…+12 градусів. Вони є близькими до кліматичної норми та відповідають погодним умовам цього сезону.

Місячна кількість опадів у жовтні прогнозується в межах 31 – 77 міліметрів, а в Карпатах – 51 – 101 міліметра, що становить від 80 до 120% від кліматичної норми.

Водночас Птуха наголосила, що прогноз середньомісячних показників не є прогнозом погоди на весь місяць. Він показує лише очікувані середні значення температури та кількості опадів.

Тобто поки що, за розрахунками наших фахівців і світових прогностичних центрів, аномально теплого чи аномально холодного жовтня ми не очікуємо. Наразі бачимо, що перша декада, для якої вже можемо робити більш точний прогноз, загалом буде в межах норми,

– додала синоптикиня.

Хоча перші дні жовтня були переважно сухими, надалі до регіонів можуть почати надходити атмосферні фронти, які принесуть зміни в погоді. Тут Птуха зазначила, що восени синоптична ситуація може змінюватися швидко. Це пов'язано з тим, що осінь, як і весна – це сезони перебудови між холодною та теплою порою року.