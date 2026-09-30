Сентябрь уже почти позади, и к нам приближается второй осенний месяц. Октябрь традиционно может быть переменчивым – от теплых и солнечных дней до первых заметных признаков прохладной погоды.

Какой будет погода в октябре, стоит ли ожидать похолодания, дождей, снега и первых заморозков, а также возможно ли возвращение тепла – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода в ближайшие дни?

Каких условий стоит ожидать в ближайшее время и будут ли какие-то изменения в краткосрочной перспективе?

Сейчас на территории Украины в синоптическом плане влияет поле высокого атмосферного давления, то есть антициклон, который обеспечивает для большинства областей спокойную и в основном малооблачную погоду без осадков. Разве что в среду, 30 октября, в Приазовье и Крыму местами возможен кратковременный дождь в течение дня.

В четверг, 1 октября, подобные погодные условия сохранятся, поскольку к юго-востоку от территории Украины, в частности в районе Черного и Азовского морей, а также несколько юго-восточнее, сформировалось локальное поле низкого атмосферного давления.

Поэтому связанные с ним атмосферные фронты будут частично затрагивать наши юго-восточные регионы. В связи с этим там в ближайшие два дня может быть несколько больше облачности в сопровождении кратковременных дождей.

Если говорить о температурных показателях, то ночи ожидаются довольно прохладными, в большинстве областей температура составит около +3…+9 градусов. В то же время в южной и юго-восточной частях возможно повышение до +12 градусов. А вот в Карпатах в ночные часы даже возможно понижение до 0 градусов.



В Украине сейчас преобладает теплая погода / Unsplash, Alexas Fotos

Несмотря на это, дневные часы по-прежнему будут комфортными, ожидается +15…+21 градус по всей территории Украины. Но мы будем продолжать следить за ситуацией, так как сейчас многое зависит от облачности.

У нас сохраняется умеренно теплая воздушная масса, а днем, когда светит солнце, воздух дополнительно прогревается. Именно поэтому днем мы наблюдаем такие комфортные температурные показатели.

Но ночью, несмотря на умеренно теплую воздушную массу, уже ощущается осенний характер погоды. Поэтому при отсутствии облачности происходит более интенсивное отдача тепла, накопленного в течение дня.

Таким образом, ночью температура составит около +3…+9 градусов. Это стоит учитывать, выбирая утренний гардероб.

Настигнет ли Украину резкое похолодание?

Задержится ли нынешнее дневное тепло или, наоборот, стоит ожидать похолодания?

Так же с 1 октября, а точнее, с 2 октября, наблюдается определенная тенденция к незначительному снижению температурных показателей. Это в основном вызвано сменой воздушной массы, поскольку придет уже немного более прохладный воздух.



В дальнейшем возможно некоторое понижение температуры / Unsplash, Martin Wemyss

К тому же сейчас интенсивно сокращается продолжительность дня. Буквально на несколько градусов температура будет ниже, но ночью это, конечно, будет ощущаться сильнее. Поэтому уже 3–4 октября ночью по территории Украины будет всего около +1…+6 градусов тепла.

Будут ли в Украине заморозки?

Какова вероятность того, что вскоре к нам вернутся более серьезные понижения температуры, учитывая вышеупомянутое незначительное похолодание?

Важно отметить, что особенно в северо-восточных областях, а местами локально и на остальной территории Украины, в частности там, где есть местные понижения рельефа, возможны локальные заморозки. Но пока что они будут только на поверхности почвы.

То есть это не заморозки в воздухе и не стихийное явление. Однако уже нужно быть готовыми к тому, что с 3 октября ночи могут стать более прохладными.



В настоящее время заморозки возможны только на поверхности почвы / Unsplash, Johannes Ovegur

В то же время днем заметного понижения температуры не ожидается. Она опустится лишь на несколько градусов и в большинстве регионов составит +13…+18 градусов. Только на востоке страны будет прохладнее – +10…+15 градусов.

Являются ли такие условия обычными для октября?

Это довольно типичная погода для октября, ведь в этом месяце нередко уже бывают заморозки. Октябрь – это середина осени, переход к более прохладным погодным условиям, поэтому такая ситуация вполне нормальна.

Когда ждать "бабиного лета"?

Как вы уже сказали, вскоре у нас ожидается понижение температур, но возможно ли в дальнейшем повторение "бабиного лета" в октябре?

"Бабье лето" – это народное название периода антициклона, который сейчас влияет на нашу территорию. Это период спокойной, солнечной погоды с теплыми осенними днями. Но это всего лишь чередование погодных процессов: то антициклон, то циклоны с дождями и облаками.

Такие изменения происходят в течение всего года с определенной периодичностью. Например, сейчас у нас антициклон, а потом могут произойти изменения и начаться другие погодные процессы. Осенью это ощущается несколько ярче, ведь хочется, чтобы такие антициклоны напоминали о летнем тепле.

Поэтому в народе и стали называть период антициклональной, спокойной погоды, когда она сочетается с умеренно теплой воздушной массой и комфортными температурами, "бабиным летом". Но это скорее народное название.



"Бабиным летом" называют периоды антициклона / Unsplash, Hermann Wittekopf

Также периодов антициклональной погоды в течение осени, как и в целом в любое время года, может быть несколько. Поэтому и существуют различные народные названия – "молодое", "бабье", "старое" лето и т. д.

По сути, в сентябре, когда происходит такой синоптический процесс, погода будет теплее, ведь до лета еще недалеко, воздушные массы несколько теплее, а солнце прогревает интенсивнее. Если же антициклональный период приходится на октябрь или ноябрь, погода также может быть комфортной, но температура уже будет на несколько градусов ниже.

В то же время антициклональные периоды осенью, особенно в октябре – ноябре, вовсе не исключают заморозков. Именно ночью, при ясном небе и спокойной погоде, тепло, накопленное в течение дня, интенсивнее высвобождается.

Поэтому заморозки могут возникать и при антициклоне. Так же это может быть 3–4 октября. Осадков в эти дни мы не ожидаем, но из-за безветренной погоды и уже осенней воздушной массы температура ночью будет снижаться интенсивнее.

Стоит ли ожидать сильных дождей в ближайшее время?

Как вы уже сказали, местами следует ожидать кратковременных дождей, но есть ли какие-то предпосылки для возвращения сильных ливней?

Пока что предпосылок для сильных дождей нет. Разве что 6 октября может начать надвигаться атмосферный фронт с северо-запада. Но, конечно, это мы еще будем уточнять ближе к этой дате – насколько он до нас дойдет и не изменится ли траектория циклона, с которым он связан.



Сильных ливней в ближайшее время не прогнозируется / Unsplash, Florian K

Пока что до 4 октября и практически даже до 5-го включительно будет преобладать область повышенного атмосферного давления, то есть осадков будет минимум, ожидается больше прояснений. Но из-за того, что воздушная масса внутри этого антициклона уже может немного измениться, ночное похолодание в конце недели может быть более интенсивным.

Возможен ли снег в этом месяце?

Недавно на горе Пип Иван выпал снег, однако он не задержался надолго. Возможно ли возвращение снега в дальнейшем?

Конечно. Если смотреть на климатические особенности октября, то осадки в виде снега, особенно в высокогорье, уже вполне возможны. Поэтому в этом нет ничего необычного. Снег в высокогорье может выпадать даже в сентябре, а иногда снежинки наблюдаются и в августе.

Архивные данные это подтверждают. Так что для октября снег не является редкостью. Конечно, во время прохождения атмосферных фронтов через территорию Украины, когда будет меняться синоптическая ситуация, в высокогорье возможны различные фазы осадков.

Когда именно может появиться снежный покров, пока точно сказать не можем. Если он и выпадет в ближайшее время, то, скорее всего, долго не задержится.

По крайней мере, в ближайшей синоптической перспективе – в пределах 10 дней, максимум двух недель – нет предпосылок для такого резкого похолодания, которое могло бы обеспечить длительное сохранение снежного покрова.

А стоит ли ожидать, что он распространится по всей Украине?

Нет, конечно, пока таких предпосылок нет. Поэтому наслаждаемся этой неделей. В конце недели будет немного теплее, но утром уже стоит одеваться по погоде, ведь будет ощущаться осенняя прохлада.



В ближайшее время серьезного снегопада не предвидится / Unsplash, Pavlo Pavliuk

А уже на следующей неделе, возможно, произойдут определенные изменения, связанные с прохождением атмосферных фронтов. Тогда уже будем уточнять, какими именно они будут.

Какой будет погода в целом в октябре?

Каким будет октябрь в Украине, если смотреть на прогноз среднемесячных температур? Будут ли температуры выше или, наоборот, ниже климатической нормы?

Я всегда напоминаю, что это не точный прогноз погоды на месяц, а лишь средние показатели.

Средняя температура ожидается в пределах +6…+12 градусов, что близко к норме и соответствует этому сезону. Месячное количество осадков ожидается на уровне 31–77 миллиметров, а в Карпатах – 51–101 миллиметр, что также находится в пределах нормы – от 80 до 120%.

То есть пока, по расчетам наших специалистов и мировых прогностических центров, аномально теплого или аномально холодного октября мы не ожидаем. На данный момент видим, что первая декада, для которой уже можем делать более точный прогноз, в целом будет в пределах нормы.



Существенных отклонений от нормы не прогнозируется / Unsplash, Lyndon Li

Начало октября, его первые дни, будут преимущественно сухими, а далее могут проходить атмосферные фронты. Поэтому посмотрим, как будет развиваться синоптическая ситуация в течение осени. Она достаточно динамична, как и весной, ведь это сезоны перехода между холодным и теплым временами года.