Будет ли еще в Украине жара +30 градусов

Синоптики прогнозировали, что в первую неделю октября ожидается очень теплая погода, местами с умеренными дождями. Температурный фон будет превышать норму на 5 –10 градусов.

Об этом писал Игорь Кибальчич на Meteoprog. Будет ли в ближайшие дни еще +30 градусов, передает 24 Канал.

Узнайте больше Когда похолодает, будет ли еще в октябре жара, или же возможны снег и мороз: интервью с синоптиком

Погода в Украине

Метеоролог отметил, что благодаря атмосферной циркуляции с Юго-Востока, на территорию Украины продолжит поступать теплый воздух с более южных широт.

Таким образом, температурный фон будет превышать норму на 5 – 10 градусов. И лишь в западных областях прогнозируется более прохладная погода, в отдельные дни не исключены заморозки,

– прогнозировал Кибальчич.

Также писал, что дожди более вероятны уже во второй половине недели. Однако охватят они не всю территорию нашего государства. На Востоке продолжится засушливый период.

В четверг, 3 октября, будет малооблачно и тепло. Дождей не предвидится. Ночью на Западе +3 – +8 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0 – -3 градуса. Днем +16 – +21. На остальной территории Украины +8 – +14 градусов и +22 – +27 соответственно.

Сухая и малооблачная погода сохранится на большей части территории и 4 октября. В пятницу только в западных областях утром и днем местами пройдут дожди, также возможны туманы. Ночью в Украине +8 – +14, днем +22 – +27, впрочем, на Западе +14 – +19 градусов.

Ночью субботы в западных областях, днем также местами в южных, центральных и северных дожди, местами с грозами. На Левобережье без существенных осадков. Ночью +11 – +16, днем +17 – +22 градуса. Однако на Юго-Востоке, в оккупированном Крыму и в Приазовье еще +23 – +28 градусов.

В воскресенье, 6 октября, в большинстве областей, кроме восточной и западной части, ожидается неустойчивая погода с дождями. Кое-где возможны грозы и шквалы. Ночью +12 – +17, днем +15 – +20 градусов. Только на Юго-Востоке и в Крыму еще +23 – +28 градусов.