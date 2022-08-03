Короткое бабье лето и первый снег в октябре: какой погодой украинцев встретит осень

Согласно прогнозам синоптиков, осень в этом году будет ранней. Поэтому не упустите возможности наслаждаться теплыми летними днями. Рассказываем, какой погодой осень встретит украинцев.

Народный синоптик Леонид Деркач составил прогноз погоды на осень. Отметим, что начало августа, согласно данным метеорологов, будет сопровождаться осадками.

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Осень в этом году будет ранней

Согласно прогнозу Деркача, украинцев ожидает ранняя осень. Ее нотки в воздухе можно почувствовать уже во второй половине августа. Так что если у вас были планы отдохнуть на даче или за городом – не медлите. Ловите тепло и запасайтесь витамином D.

А вот бабье лето будет поздним

Данные Гидрометцентра свидетельствуют о том, что в этом году бабье лето будет поздним. Но это еще не все. Согласно наблюдениям специалистов, оно будет еще и кратким. Если говорить по месяцам, то в сентябре желательно будет носить с собой зонтик, ведь этот месяц будет щедрым на дожди.

Однако в октябре украинцев ожидает возвращение тепла. Но оно не будет продолжительным. И уже после этого можно будет ощутить на себе начало настоящих холодов.

Еще один народный синоптик Леонид Горбань, издавший книгу "Погода до 2030 года", подтверждает эти прогнозы. Согласно его данным, первая половина сентября будет теплой и приятной. Со второй половины облака все чаще будут затягивать небо и поливать все дождем. Что касается температуры, то по ощущениям будет достаточно прохладно.

Тот же прогноз Горбаня свидетельствует о том, что в начале октября украинцев ожидает бабье лето. Он должен продержать около 10 дней. По его завершении будут наблюдаться ночные заморозки, а уже к концу октября – первый снег в этом сезоне.

Если говорить о ноябре, то он ничем сильно не будет отличаться. Украина будет иметь возможность наслаждаться погодой, присущей глубокой осенью. Речь идет о пасмурном небе, а также регулярных дождях. А вот первые морозы ударят в 20 числах месяца.

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