Будет ли эта Пасха теплой, или же ждать заморозков, в каких областях прогнозируют дожди, передает 24 Канал.
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Какая будет погода на Пасху
Синоптик Игорь Кибальчич ранее писал, что 5 мая в центральных, южных, а также восточных областях ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы. Только северных и западных без существенных осадков. Кстати, также отмечал, что ночью на Севере местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов.
Недавно в комментарии NV синоптик Укргидрометцентра также рассказала, какой погоды ждать на Пасху. Наталья Птуха отметила, что в воскресенье Украина будет находиться в размытом поле повышенного давления, будет больше облаков. Добавила, что небольшие дожди вероятны ночью в Крыму, по побережью морей, а еще местами в западных и северных областях.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, на Пасху кратковременные дожди накроют почти все области нашего государства. Вероятно, без осадков будет только на Юге и частично Юго-Востоке.
Кстати, ожидается, что 5 мая будет тепло. Так, ночью преимущественно 8 – 10 тепла. Днем в Украине пригреет до +23 градусов.
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Ориентировочный прогноз погоды на Пасху / Скриншот из Укргидрометцентра
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Прогноз на месяц
- Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха в мае предполагается в пределах 15 – 18 градусов, в горных районах 11 – 14 тепла, что на 1 – 1, 5 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье 88 – 138 миллиметров, что в пределах нормы.
- Кстати, устойчивый переход средней суточной температуры через +15 градусов в сторону повышения (климатический показатель начала метеорологического лета) происходит преимущественно во второй. Впрочем, на Закарпатье и Юге – в первой декаде мая.