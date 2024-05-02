Чи буде цей Великдень теплим, або ж чекати заморозків, в яких областях прогнозують дощі, передає 24 Канал.

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Яка буде погода на Великдень

Синоптик Ігор Кібальчич раніше писав, що 5 травня в центральних, південних, а також східних областях очікуються короткочасні дощі, окремі грози. Тільки північних та західних без істотних опадів. До речі, також зазначав, що вночі на Півночі місцями заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до -3 градусів.

Нещодавно у коментарі NV синоптикиня Укргідрометцентру також розповіла, якої погоди чекати на Великдень. Наталія Птуха зазначила, що в неділю Україна перебуватиме в розмитому полі підвищеного тиску, буде більше хмар. Додала, що невеликі дощі ймовірні вночі в Криму, по узбережжю морів, а ще місцями у західних та північних областях.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, на Великдень короткочасні дощі накриють майже всі області нашої держави. Ймовірно, без опадів буде тільки на Півдні та частково Південному Сході.

До речі, очікується, що 5 травня буде тепло. Так, вночі переважно 8 – 10 тепла. Вдень в Україні пригріє до +23 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на Великдень / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз на місяць