Будут ливни и грозы: Украину накроет ненастье, когда усилятся дожди

В конце недели дожди, вероятно, пройдут почти по всей территории нашего государства. Кроме того, синоптики в очередной раз прогнозируют грозу.

Когда ждать изменения погоды, информирует 24 Канал. Кстати, советуем ознакомиться с правилами безопасности во время грозы.

Читайте также В Украине пригреет до +33 градусов: где и когда будет жара

В Украине резко изменится погода

Ожидается, что уже завтра, 24 июня, дожди покроют почти все области нашего государства. Кроме того, возможна гроза. Без осадков, вероятно, только на Запорожье, Херсонщине и в Крыму. Похожая погода будет и в воскресенье.

Отметим, что Укргидрометцентр прогнозирует кратковременные осадки. Ранее в комментарии 24 Каналу синоптик Наталья Птуха объяснила, что кратковременные дожди всегда ливневого характера. То есть это не осенние, затянувшиеся на целый день и понемногу капающие.

Во время кратковременного дождя перерыв между осадками должен быть более 3 часов. Кроме того, они не слишком продолжительны.

Кратковременные дожди могу идти, прекращаться, а потом снова восстанавливаться. Преимущественно восстанавливаются, если неустойчивая атмосфера в дневные часы после обеда. Идет интенсивное испарение, прогревание приземного слоя воздуха, соответственно имеем образование конвективных облаков кучево-дождевых.

Для лета это обычная погода. Так что если неустойчивая атмосфера, такие дожди будут наблюдаться. Они носят преимущественно локальный характер, то есть в одном месте может быть очень интенсивный дождь, между тем в другом, буквально за несколько километров, уже более спокойного характера или вообще солнечно,

– отметила Птуха.

Кстати, ожидается, что на следующей неделе у части областей также будут дожди.

Ориентировочный прогноз погоды на 25 июня / Скриншот из Укргидрометцентра