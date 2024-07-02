Разница почти 20 градусов: в каких областях будет сильная жара, а где – снова прохлада

В начале июля погода изрядно удивит. Пока в части областей днем пригреет до +39 градусов, в остальных похолодает до +20.

Каким будет первая неделя июля, где ждать сильной жары, а в каких областях – прохлады, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на неделю

Эксперт объяснил, что в результате поступления жаркой воздушной массы африканского происхождения на фоне высотного антициклона, в большинстве областей Украины ожидается период аномальной жары. Днем на Юге и Востоке местами до +39 градусов.

Между тем на Западе и местами Севере атмосферные фронты приведут к выпадению кратковременных дождей с грозами и снижению температуры.

И если днем понедельника по всей Украине +30 – +35 градусов, а на Юге даже +37, то уже 2 июля на Западе только +20 – +25 градусов.

В среду, 3 июля, температура воздуха ночью +15 – +20, днем в западных и северных областях +20 – +25 градусов, на остальной части страны +33 – +39,

– отметил Игорь Кибальчич.

Впрочем, уже с четверга на Западе и Севере снова потеплеет. Так, днем 4 июня уже +23 – +28 градусов. Тем временем в центральных, южных и восточных регионах ночью +18 – +23, днем +33 – +39 градусов.

В пятницу, 5 июля, ночью в Украине +15 – +20 градусов, днем +23 – +28. Только в центральных, южных и восточных областях +29 – +34.

В субботу температура воздуха ночью +13 – +18, днем +27 – +32. В воскресенье, 7 июля, ночью +14 – +19, днем +28 – +23 градуса.

Кстати, синоптик писал, что ожидаемые показатели среднемесячной температуры воздуха в июле Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2,0 – 3,5 градуса, с максимальными отклонениями в южных и восточных регионах.

На Западе и Севере средняя температура за месяц составит около +21 – +23 градуса, в Карпатском регионе +17 – +19. Между тем в центральных, южных и восточных областях +24 – +27, что может быть на уровне рекордных показателей для отдельных пунктов.