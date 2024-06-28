Так, в каких областях снова будет дождливо в конце июня, рассказали синоптики, передает 24 Канал.
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Где будут дожди и грозы
В Укргидрометцентре прогнозировали, что последние дни июня будут жаркими. Кое-где даже припечет до +35 градусов. Такую температуру прогнозируют в выходные на Юге и Днепропетровщине.
Между тем в других регионах +26 – +33 градуса. Кстати, довольно-таки теплыми будут и ночи. В частности, +13 – +19 градусов, а на побережье морей +23.
В общем 28 – 30 июня в Украине без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Только 28 июня на Закарпатье и в Карпатах, днем 29 июня в большинстве западных областей местами кратковременные дожди, грозы,
– отметили синоптики.
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Ориентировочный прогноз погоды на 29 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет погода в июле
- В Укргидрометцентре также спрогнозировали, что средняя месячная температура в июле предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.
- Синоптики отметили, что июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, периодами жаркой засушливой погоды.
- Абсолютный минимум температуры воздуха +1 – +9 градусов. На юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, а на высокогорье Карпат 0 – 1 градус мороза.
- Абсолютный максимум +34 – +39,9 градуса. На Юге, Востоке, Днепропетровской области и в Крыму местами +40 – +41 градус. Между тем в горных районах +26 – +33 градуса.