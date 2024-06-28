Так, в каких областях снова будет дождливо в конце июня, рассказали синоптики, передает 24 Канал.

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Где будут дожди и грозы

В Укргидрометцентре прогнозировали, что последние дни июня будут жаркими. Кое-где даже припечет до +35 градусов. Такую температуру прогнозируют в выходные на Юге и Днепропетровщине.

Между тем в других регионах +26 – +33 градуса. Кстати, довольно-таки теплыми будут и ночи. В частности, +13 – +19 градусов, а на побережье морей +23.

В общем 28 – 30 июня в Украине без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Только 28 июня на Закарпатье и в Карпатах, днем 29 июня в большинстве западных областей местами кратковременные дожди, грозы,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

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