Так, в яких областях знову дощитиме наприкінці червня, розповіли синоптики, передає 24 Канал.

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Де будуть дощі та грози

В Укргідрометцентрі прогнозували, що останні дні червня будуть спекотними. Подекуди навіть припече до +35 градусів. Таку температуру прогнозують у вихідні на Півдні та Дніпропетровщині.

Тим часом в інших регіонах +26 – +33 градуси. До речі, доволі-таки теплими будуть і ночі. Зокрема, +13 – +19 градусів, а на узбережжі морів +23.

Загалом 28 – 30 червня в Україні без опадів. Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Лише 28 червня на Закарпатті та в Карпатах, вдень 29 червня у більшості західних областей місцями короткочасні дощі, грози,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз погоди на 29 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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