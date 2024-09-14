Опять грозовые дожди: где будут осадки в ближайшие дни

Ближайшие несколько суток в части Украины будут дождливыми. Также ожидается, что местами пройдут грозы.

По прогнозу Укргидрометцентра, местами осадки будут значительными. Кстати, на Левобережье порывы до 20 метров в секунду, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток на Западе и Юго-Западе пройдут умеренные дожди с грозами.

15 сентября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, днем и в Одесской областях повсеместно, ночью 16 сентября в Карпатском регионе и в Одесской области местами значительные дожди,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7 – 12 метров в секунду. Однако, на Левобережье порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +14 – +19 градусов, в западных областях +9 – +15. Днем +22 – +28, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +19 – 24 градуса.

16 сентября на Закарпатье и Прикарпатье +13 – +18 градусов,

– предупредили синоптики.

Прогноз погоды на 15 – 17 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра