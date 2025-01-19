Аномальное тепло или сильный холод: какой будет погода на следующей неделе

На следующей неделе погоду в Украине будет определять поле высокого давления, а также выступление антициклона с востока. Существенные осадки не ожидаются, лишь кое-где возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю

В течение 20 – 26 января в Украине ожидается аномально высокая температура, особенно на Юге и Западе. По прогнозу Кибальчича, существенные осадки не предвидятся. Только изредка в Крыму и западных областях вероятны небольшие дожди.

В целом погодные условия будут соответствовать больше ноябрю или марту, а средняя аномалия за период с 20 по 27 января в соответствии с прогностической моделью ECMWF составит в Украине +3 – +6 градусов,

– отметил метеоролог.

В понедельник, 20 января, осадки не ожидаются. Ночью и утром возможен туман. Ветер в западных регионах переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду, на остальной территории Украины западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -4 – +1, днем +2 – +7, на Юге и Прикарпатье местами +8 – +9 градусов.

Во вторник также без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем +2 – +7.

В среду, 22 января, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью -2 – +3, днем +2 – +7, но в Одесской области и в Крыму до +9 градусов.

В четверг на всей территории Украины также ожидается спокойная и сухая погода. Разве что днем местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ветер южный / юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3, днем +1 – +6.

В пятницу, 24 января, местами в Крыму, в Полесье и на Закарпатье возможны небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Между тем в остальных регионах без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер юго-западный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3, днем +2 – +7. В Одесской области местами до +10 градусов.

В субботу местами на Западе в западных областях, а также в Крыму возможен небольшой дождь, в остальных областях Украины без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -1 – +4, днем +3 – +8, на Юге +8 – +11.

По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 26 января, в Украине также будет сухо. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду, на Востоке переменных направлений 3 – 8 метров в секунду. Ночью -1 – +4, днем +4 – +9, но в южных и местами западных областях +9 – +11 градусов.