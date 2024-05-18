Где именно ждать осадков, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.
Обратите внимание Без аномалий не обойдется: какая будет погода летом
Погода на воскресенье
В воскресенье будет переменная облачность. Без осадков.
Только днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы,
– предупредили синоптики.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 7 – 12 тепла, днем пригреет до 19 – 24 градусов. Только в Карпатах прохладнее. Так, ночью 3 – 8, днем 13 – 18 градусов.
Прогноз погоды на 19 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев – +21...+23,
- Ужгород – +21...+23,
- Львов – +21...+23,
- Ивано-Франковск – +20...+22,
- Тернополь – +21...+23,
- Черновцы – +21...+23,
- Хмельницкий – +21...+23,
- Луцк – +20...+22,
- Ровно – +21...+23,
- Житомир – +21...+23,
- Винница – +21...+23,
- Одесса – +18...+20,
- Николаев – +21...+23,
- Херсон – +22...+24,
- Симферополь – +20...+22,
- Кропивницкий – +21...+23,
- Черкассы – +21...+23,
- Чернигов – +20...+22,
- Сумы – +20...+22,
- Полтава – +20...+22,
- Днепр – +20...+22,
- Запорожье – +21...+23,
- Донецк – +21...+23,
- Луганск – +20...+22,
- Харьков – +20...+22.