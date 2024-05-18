Где именно ждать осадков, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.

Обратите внимание Без аномалий не обойдется: какая будет погода летом

Погода на воскресенье

В воскресенье будет переменная облачность. Без осадков.

Только днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы,

– предупредили синоптики.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью 7 – 12 тепла, днем пригреет до 19 – 24 градусов. Только в Карпатах прохладнее. Так, ночью 3 – 8, днем 13 – 18 градусов.

Прогноз погоды на 19 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах