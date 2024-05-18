Де саме чекати опадів, яку температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Без аномалій не обійдеться: яка буде погода влітку

Погода на неділю

У неділю буде мінлива хмарність. Без опадів.

Лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози,

– попередили синоптики.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 7 – 12 тепла, вдень пригріє до 19 – 24 градусів. Тільки в Карпатах прохолодніше. Так, вночі 3 – 8, вдень 13 – 18 градусів.

Прогноз погоди на 19 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах