Какая будет погода в сентябре: жара продолжится или придут похолодание и затяжные ливни

Сентябрь – переходный месяц от лета к осени. Ему присущее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Погода на сентябрь 2024 года

Синоптик отметила, что в ближайшие дни ситуация останется неизменной. Лето продолжит господствовать и в начале сентября.

Температура остается высокой, днем +30, а иногда и больше. На Юге может быть +35 – +36 градусов. Осадков сильных не ожидаем. Местами могут быть кратковременные грозовые дожди,

– рассказала Диана Кривобок.

Добавила, по предварительным расчетам, месячное количество осадков 37 – 76 миллиметров. В Карпатах, конечно, больше, в частности, 97 – 111 миллиметров. Для сентября это в пределах нормы.

Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +20 градусов (в Карпатах +13 – +14). Это на 2 градуса выше нормы,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Также рассказала, что сильные и затяжные ливни еще не ожидаются. Более того, в первую неделю сентября, вероятно, осадков не будет вообще.

Кстати, по климатическим характеристикам, абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре 1 – 7 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей 0 – 1 мороза, в Крыму до 5,5 тепла.

Абсолютный максимум 33 – 38,8 градуса. В горных районах местами и 24 – 32 градуса тепла.

Обратите внимание! Полное интервью о погоде на осень 2024 года – будет ли еще +40, когда придет похолодание, или ждать заморозков и снега, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.