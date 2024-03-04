В Украину идет похолодание: синоптик назвал дату

Уже на этой неделе в Украине снова похолодает. Ожидается снижение температуры на 6 – 10 градусов.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич. Синоптик назвал дату похолодания, передает 24 Канал.

Кстати -10 градусов: в каких областях еще будет значительный мороз

Когда усилятся морозы

Резкого похолодания в Украине не будет. Температура снизится постепенно.

Кибальчич писал, что в начале недели продолжится влияние антициклонального типа атмосферной циркуляции. Впрочем, на фоне поступления холодного воздуха из северных регионов Европы, уже во второй половине ожидается снижение температуры на 6 – 10 градусов во всех областях.

На севере Левобережья ночью морозы местами окрепнут до 5 – 10 градусов. Днем ожидается около 0.

В четверг, 7 марта, в Украине существенных осадков не предвидится, лишь ночью в Крыму и на крайнем востоке возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью 0 – 5 мороза, днем 3 – 8 тепла. В северо-восточных областях ночью 5 – 10 мороза, днем около 0,

– спрогнозировал синоптик.

Добавил, что ночью пятницы от 1 до 6 градусов мороза, днем 3 – 8 тепла. Впрочем, на Востоке и Севере еще 4 – 9 мороза ночью, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В субботу, 9 марта, ночью в Украине 1 – 6 мороза, на Востоке до -10. днем 3 – 8 тепла, а на Западе до +12.

Ночью воскресенья уже 0 – 5 мороза, днем 4 – 9. В западных областях пригреет до +13 градусов.