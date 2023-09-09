В воскресенье ветер будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Какая будет погода 10 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, погода во всех областях будет сухой. Ведь осадки в Украине на эту дату не ожидаются.

На Севера и в Центре столбики термометров будут показывать в среднем +20…+22. Чуть прохладнее будет на Востоке, где температура составит +19…+21. Днем теплее всего будет на Западе. Там ожидаются +23…+27. На Юге ожидается температура +20…+23.

Температура в областных центрах

  • Киев – +20...+22
  • Ужгород – +25...+27
  • Львов – +24...+26
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +23...+25
  • Ровно – +22...+24
  • Житомир – +21...+23
  • Винница – +21...+23
  • Одесса – +21...+23
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +20...+22
  • Кропивницкий – +21...+23
  • Черкассы – +20...+22
  • Чернигов – +20...+22
  • Сумы – +19...+21
  • Полтава – +19...+21
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +20...+22
  • Донецк – +19...+21
  • Луганск – +19...+21
  • Харьков – +20...+22

Прогноз погоды в Украине на 10 сентября / Карта Укргидрометцентра