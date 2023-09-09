Первые заморозки, вероятно, будут в части регионов уже в эти выходные. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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В каких областях будут первые заморозки

Синоптик отметил, что 9 и 10 сентября прохладная и сухая погода ожидается на всей территории нашего государства. Более того, в северных областях уже возможны первые заморозки.

Кибальчич отметил, что в ближайшие дни погодные условия сформируются под влиянием антициклона "Patricia", который придет к нам с севера Европы. Он способствует проникновению арктической воздушной массы в южные широты, поэтому температурный фон в Украине снизится на несколько градусов.

В частности, если днем из-за малооблачного неба прогревание воздуха окажется заметным, то в ночное время столбики термометров практически во всех регионах, за исключением Юга, опустятся ниже +10 градусов.

В Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы, особенно в низинах, балках, оврагах, вдоль рек и по берегам небольших водоемов,

– отметил синоптик.

Также уточнил, что в Черниговской и Киевской областях на поверхности грунта местами возможны заморозки до -3 градусов. Впрочем, днем максимальная температура в регионе будет +18…+23.

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