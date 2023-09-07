Какая будет погода в ближайшие дни, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Где ощутимо снизится температура, пишет 24 Канал.

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Чем будет удивлять погода до конца недели

Синоптики отметили, что в ближайшие трое суток на территории нашего государства в основном будет без осадков. Лишь на крайнем Востоке днем 7 сентября и ночью 9-го пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западным с переходом на северо-восточный, порывы 5 – 10 метров в секунду.

Температура в южной части ночью +12...+19 градусов, днем +23...+28. На остальной территории ночью 7 сентября +9...+15, 8 – 9 сентября +4...+10, днем +19...+25, в восточных и северо-восточных областях +15...+20,

– добавили в Укргидрометцентре.

Заметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах, прохладнее всего ночи будут на Луганщине и Сумщине. Чуть теплее – на Черниговщине и Полтавщине.

Прогноз погоды на 8 сентября. Скриншот из Укргидрометцентра