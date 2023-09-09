Перші заморозки, ймовірно, будуть у частині регіонів уже на цих вихідних. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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У яких областях будуть перші заморозки

Синоптик зазначив, що 9 та 10 вересня прохолодна та суха погода очікується по всій території нашої держави. Ба більше, у північних областях вже можливі перші заморозки.

Кібальчич зауважив, що найближчими днями погодні умови сформуються під впливом антициклону "Patricia", який прийде до нас із півночі Європи. Він сприятиме проникненню арктичної повітряної маси у південні широти, тому температурний фон в Україні знизиться на кілька градусів.

Зокрема, якщо вдень через малохмарне небо прогрівання повітря виявиться досить помітним, то у нічний час стовпчики термометрів практично у всіх регіонах, за винятком Півдня, опустяться нижче за +10 градусів.

У Чернігівській, Київській та Житомирській областях 10 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту, особливо у низинах, балках, ярах, уздовж річок та по берегах невеликих водойм,

– зазначив синоптик.

Також уточнив, що в Чернігівській та Київській областях на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до -3 градусів. Втім, вдень максимальна температура у регіоні становитиме +18…+23.

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