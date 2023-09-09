У неділю вітер змінюватиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Якою буде погода 10 вересня

Згідно із прогнозами синоптиків, погода в усіх областях буде сухою. Адже опади в Україні на цю дату не очікуються.

На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +20…+22. Трохи прохолодніше буде на Сході, де температура становитиме +19…+21. Вдень найтепліше буде на Заході. Там очікуються +23…+27. На Півдні очікується температура +20…+23.

Температура в обласних центрах

Київ – +20...+22

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +22...+24

Житомир – +21...+23

Вінниця – +21...+23

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22

Прогноз погоди в Україні на 10 вересня / Карта Укргідрометцентру