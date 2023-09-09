У неділю вітер змінюватиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Читайте також Перші заморозки вдарять уже незабаром: коли саме і в яких областях

Якою буде погода 10 вересня

Згідно із прогнозами синоптиків, погода в усіх областях буде сухою. Адже опади в Україні на цю дату не очікуються.

На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +20…+22. Трохи прохолодніше буде на Сході, де температура становитиме +19…+21. Вдень найтепліше буде на Заході. Там очікуються +23…+27. На Півдні очікується температура +20…+23.

Температура в обласних центрах

  • Київ – +20...+22
  • Ужгород – +25...+27
  • Львів – +24...+26
  • Івано-Франківськ – +23...+25
  • Тернопіль – +23...+25
  • Чернівці – +24...+26
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +22...+24
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +21...+23
  • Одеса – +21...+23
  • Миколаїв – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Сімферополь – +20...+22
  • Кропивницький – +21...+23
  • Черкаси – +20...+22
  • Чернігів – +20...+22
  • Суми – +19...+21
  • Полтава – +19...+21
  • Дніпро – +20...+22
  • Запоріжжя – +20...+22
  • Донецьк – +19...+21
  • Луганськ – +19...+21
  • Харків – +20...+22

Прогноз погоди в Україні на 10 вересняПрогноз погоди в Україні на 10 вересня / Карта Укргідрометцентру