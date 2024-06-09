Кроме того, в восточных и центральных областях Украины объявили пожарную опасность. Также в этот день ожидаются незначительные порывы ветра.

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Какой будет погода в Украине 10 июня

В Украине прогноз погоды на 10 июня предусматривает переменную облачность с кратковременными дождями в большинстве областей. Также будут наблюдаться небольшие порывы ветра, скорость которого будет колебаться от 7 до 12 метров в секунду.

На Западе и Севере Украины ожидается кратковременный дождь, который сменится солнечной погодой в течение дня. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +29 градусов в зависимости от региона.

В центральных областях синоптики также прогнозируют непродолжительные дожди, но температура в регионе будет несколько выше. Столбики термометров будут колебаться между +27 и +31 градусом.

В южных и восточных областях Украины погода будет отличаться по областям. Так, кратковременные дожди прогнозируют в Николаевской и Одесской областях. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +28 до +31 градуса в разных регионах.

В ряде областей будет пожарная опасность

В Укргидрометцентре также предупредили, что 10 июня в Крыму, восточных, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на открытой местности и пользуясь огнем на природе.

Обратите внимание! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).



В ряде областей Украины предупреждают о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Температура в областных центрах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +22...+24

Ровно – +23...+25

Житомир – +25...+27

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +29...+31

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31



Прогноз погоды в Украине 10 июня / Карта Укргидрометцентра