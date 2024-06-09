Окрім того, у східних та центральних областях України оголосили пожежну небезпеку. Також цього дня очікуються незначні пориви вітру.

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Якою буде погода в Україні 10 червня

В Україні прогноз погоди на 10 червня передбачає мінливу хмарність з короткочасними дощами у більшості областей. Також спостерігатимуться невеликі пориви вітру, швидкість якого коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду.

На Заході та Півночі України очікується короткочасний дощ, який зміниться сонячною погодою протягом дня. Температура повітря коливатиметься від +22 до +29 градусів залежно від регіону.

У центральних областях синоптики також прогнозують нетривалі дощі, але температура в регіоні буде дещо вищою. Стовпчики термометрів коливатимуться між +27 та +31 градусом.

У південних та східних областях України погода відрізнятиметься по областях. Так, короткочасні дощі прогнозують в Миколаївській та Одеській областях. На решті території очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +31 градуса у різних регіонах.

У низці областей буде пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі також попередили, що 10 червня в Криму, східних, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Зверніть увагу! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24..+26

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +25...+27

Вінниця – +28...+30

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +29...+31



Прогноз погоди в Україні 10 червня / Карта Укргідрометцентру