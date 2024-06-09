Окрім того, у східних та центральних областях України оголосили пожежну небезпеку. Також цього дня очікуються незначні пориви вітру.
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Якою буде погода в Україні 10 червня
В Україні прогноз погоди на 10 червня передбачає мінливу хмарність з короткочасними дощами у більшості областей. Також спостерігатимуться невеликі пориви вітру, швидкість якого коливатиметься від 7 до 12 метрів за секунду.
На Заході та Півночі України очікується короткочасний дощ, який зміниться сонячною погодою протягом дня. Температура повітря коливатиметься від +22 до +29 градусів залежно від регіону.
У центральних областях синоптики також прогнозують нетривалі дощі, але температура в регіоні буде дещо вищою. Стовпчики термометрів коливатимуться між +27 та +31 градусом.
У південних та східних областях України погода відрізнятиметься по областях. Так, короткочасні дощі прогнозують в Миколаївській та Одеській областях. На решті території очікується хмарність з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +28 до +31 градуса у різних регіонах.
У низці областей буде пожежна небезпека
В Укргідрометцентрі також попередили, що 10 червня в Криму, східних, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.
У низці областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Температура в обласних центрах України
Київ – +26...+28
Ужгород – +24...+26
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24..+26
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +22...+24
Рівне – +23...+25
Житомир – +25...+27
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +29...+31
Прогноз погоди в Україні 10 червня / Карта Укргідрометцентру