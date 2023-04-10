Днем в южной части, в центральных и восточных областях пройдут дожди. На остальной территории, в частности на Западе, где на днях "лило" – без существенных осадков.

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Прогноз погоды в Украине на 11 апреля

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду. В южных и восточных областях местами порывы будут достигать до 15 – 20 метров в секунду.

В среднем по Украине температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем от 12 до 17 градусов. Тем временем в Карпатах пока ночью около 0 градусов, днем 3 – 8 градусов тепла.

Какую погоду ждать в Киеве

В Киевской области и столице существенных осадков не ожидается. Днем будет облачно с прояснениями. Температура по области ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 12-17 градусов.

В Киеве же ночью будет 4 – 6 градусов тепла, днем 13 – 15 градусов.

Погода днем в областных центрах