Вдень у південній частині, в центральних та східних областях дощитиме. Натомість на решті території, зокрема на Заході, де днями "лило" – без істотних опадів.

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Прогноз погоди в Україні на 11 квітня

Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. У південних та східних областях місцями пориви сягатимуть аж до 15 – 20 метрів на секунду.

В середньому по Україні температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів. Тим часом в Карпатах поки що вночі близько 0 градусів, вдень 3 – 8 градусів тепла.

Яку погоду чекати в Києві

У Київській області та столиці істотних опадів не очікується. Вдень буде хмарно з проясненнями. Температура по області вночі буде 3 – 8 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів.

Натомість у Києві вночі буде 4 – 6 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів.

Погода вдень в обласних центрах