Об опасных погодных условиях сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Уровень опасности I – желтый.

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Какие регионы атакует непогода

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях и в Киеве прогнозируют грозы.

"Внимание! Предупреждение о грозах 11 августа в городе Киеве, западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Полтавской областях грозы (I уровень опасности, желтый)" – говорится в сообщении.



Прогноз погоды на 1 августа.

Прогноз погоды на август

В последний месяц лета средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы. Такие данные были обнародованы в прогнозе Укргидрометцентра.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя лунная температура августа составляет 18 – 22 градусов, в южных, юго-восточных областях и в Крыму местами 23 – 24,8 градуса. В горных районах 16 – 19 градусов, на высокогорье Карпат 13 градусов.