Серьезных осадков 11 января не предполагается, однако в некоторых регионах может пройти мокрый снег или дождь, так что на дорогах будет скользко. Ветер будет сильным, юго-восточного и южного направлений.

К теме В Украине срочно объявили штормовое предупреждение: какие области поразит непогода

Какая будет погода в Украине 11 января

В западных и Одесской областях ночью и утром выпадут небольшой мокрый снег и дождь - температура ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем - +1...+6 градусов тепла.

На остальной территории без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью может выпасть небольшой снег. Температура ночью в этих областях упадет до -5...-10 градусов мороза, днем немного поднимется до -1...-6 градусов мороза.

В восточных и Сумской областях ночью -12...-17 градусов мороза, днем -4...-9 градусов мороза. Между тем, во временно оккупированном Крыму будет от 2 до 7 градусов тепла.

К сведению водителей и туристов! В северных областях на дорогах местами гололедица. На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей – снеголавинная опасность.

Дневная температура в областных центрах

Киев – -5...-3

Ужгород – +6...+8

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – +2...+4

Ровно – 0...+2

Житомир – -3...+1

Винница – -3...-1

Одесса – +2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...-2

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -3...-1

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -5...-3

Суммы – -7...-5

Полтава – -5...-3

Днепр – -5...-3

Запорожье – -4...-2

Донецк – -9...-7

Луганск – -9...-7

Харьков – -8...-6



Прогноз погоды на 11 января / Укргидрометцентр