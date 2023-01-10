Серьезных осадков 11 января не предполагается, однако в некоторых регионах может пройти мокрый снег или дождь, так что на дорогах будет скользко. Ветер будет сильным, юго-восточного и южного направлений.

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Какая будет погода в Украине 11 января

В западных и Одесской областях ночью и утром выпадут небольшой мокрый снег и дождь - температура ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем - +1...+6 градусов тепла.

На остальной территории без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью может выпасть небольшой снег. Температура ночью в этих областях упадет до -5...-10 градусов мороза, днем немного поднимется до -1...-6 градусов мороза.

В восточных и Сумской областях ночью -12...-17 градусов мороза, днем -4...-9 градусов мороза. Между тем, во временно оккупированном Крыму будет от 2 до 7 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев – -5...-3
  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -3...+1
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – 0...-2
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – -3...-1
  • Черкассы – -4...-2
  • Чернигов – -5...-3
  • Суммы – -7...-5
  • Полтава – -5...-3
  • Днепр – -5...-3
  • Запорожье – -4...-2
  • Донецк – -9...-7
  • Луганск – -9...-7
  • Харьков – -8...-6

Погода в Украине 11 января
Прогноз погоды на 11 января / Укргидрометцентр