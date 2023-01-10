В некоторых регионах объявили штормовое предупреждение. Поэтому лучше остаться дома или перед выходом на улицу теплее одеться.

К теме В некоторых регионах ветрено и дожди: прогноз погоды в Украине на 10 января

Какие области атакует непогода

Синоптики предупредили, что 10 января в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

I уровень опасности объявлен по всей территории, кроме таких областей:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Волынская;

Ровенская;

Львовская;

Тернопольская.



В Украину придет непогода 10 января / Карта

Во Львове ожидается туман

Кроме этого, о непогоде также предупредили львовян. Так, в городе в ближайшие часы и до конца дня будет туман, видимостью всего 200 – 500 метров.

Мэрия Львова призвала водителей быть осмотрительными во время движения. В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций сообщайте на горячую линию города по номеру 15 – 80.

Какой будет погода в январе

Украинские синоптики рассказали, что средняя дневная температура в январе в большинстве областей будет составлять 0…-5 градусов. Тем временем в оккупированном Крыму ожидают +1...+2 градуса. Это – на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Мощные осадки и снегопады не прогнозируются.