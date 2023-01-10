У деяких регіонах оголосили штормове попередження. Тому краще залишитись вдома або ж перед виходом на вулицю тепліше одягнутися.
До теми У певних регіонах шквальні вітри та дощ: прогноз погоди в Україні на 10 січня
Які області атакує негода
Синоптики попередили, що 10 січня в Україні, крім більшості західних областей, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
I рівень небезпечності оголошено по всій території, окрім таких областей:
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська.
В Україну прийде негода 10 січня / Карта
У Львові очікується густий туман
Окрім цього, про негоду також попередили львів’ян. Так, у місті в найближчі години та до кінця дня буде туман, видимістю лише 200 – 500 метрів.
Мерія Львова закликала водіїв бути обачними під час руху. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляйте на гарячу лінію міста за номером 15 – 80.
Якою буде погода у січні
Українські синоптики розповіли, що середня денна температура у січні у більшості областей становитиме 0…-5 градусів. Тим часом в окупованому Криму очікують +1...+2 градусів. Це – на 1 – 1,5 градуса вище норми.
Потужних опадів і снігопадів не прогнозують.