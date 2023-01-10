Серйозних опадів 11 січня не передбачається, проте в деяких регіонах може пройти мокрий сніг чи дощ, тож на дорогах буде слизько. Вітер буде сильний, південно-східного та південного напрямків.
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Якою буде погода в Україні 11 січня
У західних та Одеській областях вночі та вранці випадуть невеликий мокрий сніг та дощ – температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень – +1...+6 градусів тепла.
На решті території без опадів, лише у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вночі може випасти невеликий сніг. Температура вночі у цих областях впаде до -5...-10 градусів морозу, вдень трішки підніметься до -1...-6 градусів морозу.
У східних та Сумській областях вночі -12...-17 градусів морозу, вдень: -4...-9 градусів морозу. Тим часом у тимчасово окупованому Криму буде від 2 до 7 градусів тепла.
Денна температура в обласних центрах
- Київ – -5...-3
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +3...+5
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – +2...+4
- Рівне – 0...+2
- Житомир – -3...+1
- Вінниця – -3...-1
- Одеса – +2...+4
- Миколаїв – 0...+2
- Херсон – 0...-2
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – -3...-1
- Черкаси – -4...-2
- Чернігів – -5...-3
- Суми – -7...-5
- Полтава – -5...-3
- Дніпро – -5...-3
- Запоріжжя – -4...-2
- Донецьк – -9...-7
- Луганськ – -9...-7
- Харків – -8...-6
Прогноз погоди на 11 січня / Укргідрометцентр