Дожди и грозы в ряде областей, температура до +29: прогноз погоды в Украине на 11 июня
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 июня, обещает принести дожди и грозы в ряд областей нашего государства. В то же время в некоторых регионах температура может подняться до +29 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Что ожидать от погоды 11 июня
Синоптики рассказали, что в ночь на вторник погоду в Украине будет определять антициклон в прохладном воздухе – поэтому будет без осадков. Но уже утром на запад страны надвигается атмосферный фронт. В течение дня он принесет влажную воздушную массу, которая достигнет регионов вдоль линии Винница – Киев – Черкассы.
На остальной территории будет преобладать малооблачная погода. Больше всего прогреется воздух на юге и востоке страны.
В этот день в Украине прогнозируется переменная облачность. В ночные часы кратковременные дожди возможны в северо-западной части страны, а днем – в западных областях, а также на территории Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Черкасской и Одесской областей. Кое-где возможны грозы.
На остальной территории Украины осадков не предвидится.
Ветер преимущественно южного направления, в западных регионах – северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатском регионе днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, в южных областях – от +13 до +18 градусов. Днем в западных регионах ожидается от +17 до +22 градусов, в северных и большинстве центральных областей – от +20 до +25 градусов, на остальной территории, в частности на юге и востоке, температура поднимется до +24 – +29 градусов.
В Киеве также прогнозируют переменную облачность, а вечером кратковременный дождь. Столбики термометра в столице ночью будут показывать +10 – +12 градусов, а днем – +21 – +23 градуса.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +21...+23
- Ужгород +21...+23
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +18...+20
- Ровно +19...+21
- Житомир +20...+22
- Винница +21...+23
- Одесса +24...+26
- Николаев +25...+27
- Херсон +26...+28
- Симферополь +27...+29
- Кропивницкий +23...+25
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +22...+24
- Сумы +22...+24
- Полтава +23...+25
- Днепр +24...+25
- Запорожье +26...+28
- Донецк +26...+28
- Луганск +24...+26
- Харьков +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / Карта Укргидрометцентра