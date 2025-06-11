Дожди и грозы в ряде областей, температура до +29: прогноз погоды в Украине на 11 июня

Прогноз погоды в Украине на среду, 11 июня, обещает принести дожди и грозы в ряд областей нашего государства. В то же время в некоторых регионах температура может подняться до +29 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Будут ли ливни и грозы, сильная жара в Украине в ближайшие дни

Что ожидать от погоды 11 июня

Синоптики рассказали, что в ночь на вторник погоду в Украине будет определять антициклон в прохладном воздухе – поэтому будет без осадков. Но уже утром на запад страны надвигается атмосферный фронт. В течение дня он принесет влажную воздушную массу, которая достигнет регионов вдоль линии Винница – Киев – Черкассы.

На остальной территории будет преобладать малооблачная погода. Больше всего прогреется воздух на юге и востоке страны.

В этот день в Украине прогнозируется переменная облачность. В ночные часы кратковременные дожди возможны в северо-западной части страны, а днем – в западных областях, а также на территории Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Черкасской и Одесской областей. Кое-где возможны грозы.

На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Ветер преимущественно южного направления, в западных регионах – северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду, в Карпатском регионе днем местами порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, в южных областях – от +13 до +18 градусов. Днем в западных регионах ожидается от +17 до +22 градусов, в северных и большинстве центральных областей – от +20 до +25 градусов, на остальной территории, в частности на юге и востоке, температура поднимется до +24 – +29 градусов.

В Киеве также прогнозируют переменную облачность, а вечером кратковременный дождь. Столбики термометра в столице ночью будут показывать +10 – +12 градусов, а днем – +21 – +23 градуса.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +21...+23

Ужгород +21...+23

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +18...+20

Ровно +19...+21

Житомир +20...+22

Винница +21...+23

Одесса +24...+26

Николаев +25...+27

Херсон +26...+28

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +23...+25

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +23...+25

Днепр +24...+25

Запорожье +26...+28

Донецк +26...+28

Луганск +24...+26

Харьков +25...+27



Прогноз погоды в Украине на 11 июня / Карта Укргидрометцентра