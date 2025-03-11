Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 12 марта

Согласно прогнозам синоптиков, 12 марта погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Ночью осадки прогнозируют в большинстве областей, при этом в Карпатах и на Закарпатье возможны сильные дожди. Днем небольшие осадки вероятны лишь на севере страны.

Температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной. Ночью +4...+9 градуса, а днем столбики термометров поднимутся до +14...+19 градусов. Прохладнее будет только на побережье морей – там ожидается +9...+14 градусов.

В Карпатах ночная температура составит +1...+6 градусов, днем – до +13 градусов.

Ветер будет юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, а в Карпатах, а также в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях возможны порывы до 15 – 20 метров на секунду.

Важно! Синоптики предупреждают, что 11 – 12 марта будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Какой будет погода в Киеве и области

В Киеве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь, а днем – небольшие осадки.

Температура в столице ночью будет составлять +7...+9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

В Киевской области ночью будет +4...+9 градусов, а днем +14...+19 градусов.

Ветер будет юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем по области местами возможны порывы 15 – 20 метров на секунду.

К слову, ранее мы писали о том, что вскоре Украину накроют дожди и грозы. Однако сильных ливней ожидать не стоит.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +11...+13;

Николаев +19...+21;

Херсон +17...+19;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +16...+18;

Чернигов +15...+17;

Сумы +14...+16;

Полтава +16...+18;

Днепр +17...+19;

Запорожье +16...+18;

Донецк +17...+19;

Луганск +18...+20;

Харьков +16...+18.

Прогноз погоды 12 марта / Инфографика Укргидрометцентра