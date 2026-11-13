На Украину надвигается кратковременное потепление: синоптик предупредил о резких изменениях погоды

Погода будет различаться от региона к региону / Unsplash, Пол Стрельцов (иллюстративное изображение)
13 ноября в Украине ожидается изменение погоды из-за активной циклонической системы, приходящей из Атлантики. В южных областях столбики термометров поднимутся до +22 градусов, тогда как на Западе страны местами ожидается мокрый снег.
Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, синоптические расчеты подтверждают кратковременный всплеск субтропического тепла.
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Тепло охватит большинство областей
Погодные условия в разных частях страны будут существенно различаться из-за прохождения атмосферных фронтов.
Так, холодный атмосферный фронт в западных областях вызовет усиление ветра и понижение дневной температуры до +3...+8 градусов. Осадки здесь прогнозируются в виде дождя, местами с мокрым снегом.
Остальная территория Украины окажется под влиянием влажной и теплой воздушной массы, которая будет поступать из Италии и Средиземноморья. По словам синоптика, в ночные часы столбики термометров покажут +3...+8 градусов, а днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.
Согласно приведенным предварительным оценкам, с 15 по 17 ноября погодные условия вновь будет определять антициклон. Существенные осадки в эти дни маловероятны. А вот температура воздуха ночью опустится до -4...+1 градуса, тогда как днем ожидается +3...+8 градусов.
В середине следующей рабочей недели Атлантика продолжит генерировать циклоны. Поэтому на длительную стабильную погоду не рассчитываем
Ранее сообщалось, что в конце рабочей недели в Закарпатье и Прикарпатье непогода будет сопровождаться порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду, сильным дождем и местами мокрым снегом.
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