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Короткочасне потепління суне на Україну: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

Дарія Черниш
Короткочасне потепління суне на Україну: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

Погода відрізнятиметься від регіону до регіону / Unsplash, Paul Streltsov (ілюстративне)

В Україні 13 листопада очікується зміна погоди через активну циклонічну систему з Атлантики. У південних областях стовпчики термометрів сягнуть +22 градусів, тоді як на Заході країни місцями очікується мокрий сніг.

Погода

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, синоптичні розрахунки підтверджують короткочасний сплеск субтропічного тепла.

 
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Погодні умови в різних частинах держави суттєво відрізнятимуться через проходження атмосферних фронтів.

Відтак холодний атмосферний фронт у західних областях спричинить посилення вітру та зниження денної температури до +3...+8 градусів. Опади тут прогнозують у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом.

Решта території України опиниться під впливом вологої та теплої повітряної маси, що надходитиме з Італії та Середземномор'я. За словами синоптика, у нічні години стовпчики термометрів покажуть +3...+8 градусів, а вдень повітря прогріється до +11...+16 градусів.

За наведеними попередніми оцінками, з 15 по 17 листопада погодні умови знову визначатиме антициклон. Істотні опади в ці дні малоймовірні. А от температура повітря вночі опуститься до -4...+1 градусів, тоді як вдень очікується +3...+8 градусів.

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В середині наступного робочого тижня Атлантика продовжить генерувати циклони. А тому на тривалу стабільно стійку погоду не розраховуємо– зазначив Постригань.

Раніше повідомлялось, що наприкінці робочого тижня на Закарпатті та Прикарпатті негода супроводжуватиметься поривами вітру до 15 – 20 метрів на секунду, значним дощем і місцями мокрим снігом.

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