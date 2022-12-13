Сейчас в высокогорье облачно. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Кстати Отступит ли зима: на сколько во Львове задержатся снега и морозы
Что происходит в Карпатах
По состоянию на 13 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно и идет снег. Ветер – юго-западный, 4 – 5 м/с.
Температура окружающей среды -15 градусов,
– сообщили спасатели.
На опубликованном фото можно увидеть, что Карпаты очень замело снегом, поэтому возникла плохая видимость.
Карпаты замело снегом / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
Прогноз погоды на 13 декабря
Днем по всей территории страны, кроме западных регионов, будет снег и дождь. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей будут значительные осадки, предупреждают синоптики, а также мокрый снег.