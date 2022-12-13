Сейчас в высокогорье облачно. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Что происходит в Карпатах

По состоянию на 13 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно и идет снег. Ветер – юго-западный, 4 – 5 м/с.

Температура окружающей среды -15 градусов,

– сообщили спасатели.

На опубликованном фото можно увидеть, что Карпаты очень замело снегом, поэтому возникла плохая видимость.



Карпаты замело снегом / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Прогноз погоды на 13 декабря

Днем по всей территории страны, кроме западных регионов, будет снег и дождь. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей будут значительные осадки, предупреждают синоптики, а также мокрый снег.