Водителей призывают быть осторожными на дорогах, в связи с гололедицей. Днем передают мокрый снег и дожди.

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Какая будет погода в Украине 13 декабря

В Укргидрометцентре передают, что ночью небольшой снег будет падать в большинстве западных областей. В то время как в южной части страны и восточных областях следует ожидать дождей.

Днем по всей территории страны, кроме западных регионов, будет снег и дождь. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей будут значительные дожди, предупреждают синоптики, а также налипание мокрого снега.

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Погода в городах страны на 13 декабря

  • Ужгород – -3...-1
  • Львов – -3...-1
  • Ивано-Франковск – -4...-2
  • Тернополь – -4...-2
  • Черновцы – -3...-1
  • Хмельницкий – -3...-1
  • Луцк – -4...-2
  • Ровно – -4...-2
  • Житомир – -4...-2
  • Винница – -3...-1
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +2...+4
  • Херсон – +2...+4
  • Симферополь – +5…+7
  • Кропивницкий – -3...-1
  • Черкассы – -3...-1
  • Чернигов – -3...-1
  • Сумы – -3...-1
  • Полтава – -3...-1
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +2…+4
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – -3...-1


Прогноз погоды на 13 декабря / Карта Укргидрометцентра.