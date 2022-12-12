Водителей призывают быть осторожными на дорогах, в связи с гололедицей. Днем передают мокрый снег и дожди.
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Какая будет погода в Украине 13 декабря
В Укргидрометцентре передают, что ночью небольшой снег будет падать в большинстве западных областей. В то время как в южной части страны и восточных областях следует ожидать дождей.
Днем по всей территории страны, кроме западных регионов, будет снег и дождь. В большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей будут значительные дожди, предупреждают синоптики, а также налипание мокрого снега.
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Погода в городах страны на 13 декабря
- Ужгород – -3...-1
- Львов – -3...-1
- Ивано-Франковск – -4...-2
- Тернополь – -4...-2
- Черновцы – -3...-1
- Хмельницкий – -3...-1
- Луцк – -4...-2
- Ровно – -4...-2
- Житомир – -4...-2
- Винница – -3...-1
- Одесса – +2...+4
- Николаев – +2...+4
- Херсон – +2...+4
- Симферополь – +5…+7
- Кропивницкий – -3...-1
- Черкассы – -3...-1
- Чернигов – -3...-1
- Сумы – -3...-1
- Полтава – -3...-1
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +2…+4
- Донецк – +5...+7
- Луганск – +4...+6
- Харьков – +2...+4
- Киев – -3...-1
Прогноз погоды на 13 декабря / Карта Укргидрометцентра.