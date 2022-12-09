Синоптики предупреждают, что уже в субботу, 10 декабря, Львовскую область накроют облака и дожди, иногда довольно значительные, а местами возможен и туман.

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На Львовщине снова будет идти снег

А уже в воскресенье, 11 декабря, снова вернется зимняя погода со снегом. При чем синоптики предупреждают, что снег будет мокрым, и возможно его налипание. Следовательно, следует быть очень внимательными как водителям за рулем, так и пешеходам.

Уже с понедельника снегопады будут стихать. И сначала будут умеренные осадки, а 13-14 декабря будет идти небольшой снег. Однако гололедица на дорогах будет оставаться.

В связи с прохождением атмосферных фронтов от Балканского циклона и в дальнейшем влиянием холодной воздушной массы ожидается усложнение погодных условий. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– сообщили во Львовском гидрометеоцентре.

Осадки также окажут влияние и на гидрологическую ситуацию в области. Так, прогнозируют, что с 10 по 12 декабря на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1 м. Однако это не должно привести к негативным последствиям.

Изменение температуры

Также выходные принесут с собой не только дожди и снегопады, но постепенное понижение температуры. Так, в субботу ожидают от -1 до +4 ночью и +1...+6 днем. Далее температура будет меняться следующим образом:

11 декабря – -3...+2 в течение суток;

12 декабря – 0...-5° в течение суток;

13 и 14 декабря -4...-9 ночью, -1...-6 днем.

Заметим, что из-за такой погоды в целом установили I уровень опасности, желтый.



Прогноз погоды во Львове на неделю / Скриншот с Gismeteo