Синоптики попереджають, що уже у суботу, 10 грудня, Львівську область накриють хмари та дощі, іноді доволі значні, а подекуди можливий і туман.

Цікаво +15 градусів і сонце: де в Україні взагалі не буде морозів у грудні

На Львівщині знову сніжитиме

А уже у неділю, 11 грудня, знову повернеться зимова погода зі снігом. При чому синоптики попереджають, що сніг буде мокрим, й можливе його налипання. Тож варто бути дуже уважними як водіям за кермом, так й пішоходам.

Уже з понеділка снігопади стихатимуть. Й спершу будуть помірні опади, а 13–14 грудня йтиме невеликий сніг. Однак ожеледиця на дорогах залишатиметься.

У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів від Балканського циклону та в подальшому впливом холодної повітряної маси очікується ускладнення погодних умов. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– повідомили у Львівському гідрометеоцентрі.

Опади також вплинуть й на гідрологічну ситуацію в області. Так, прогнозують, що з 10 по 12 грудня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 м. Однак це не повинно призвести до негативних наслiдкiв.

Зміна температури

Також вихідні принесуть з собою не лише дощі та снігопади, а й поступове пониження температури. Так, у суботу очікують від -1 до +4 вночі та +1...+6 вдень. Далі температура змінюватиметься так:

11 грудня – -3...+2 впродовж доби;

12 грудня – 0...-5° впродовж доби;

13 та 14 грудня – -4...-9 вночі, -1...-6 вдень.

Зауважимо, що через таку погоду загалом встановили I рівень небезпечності, жовтий.



Прогноз погоди у Львові на тиждень / Скриншот з Gismeteo