Разом з тим українців очікує аж ніяк не зимова температура, адже мінусів на градуснику не передбачають навіть уночі. Найтепліше, традиційно, буде на Півдні України.

Цікаво +15 градусів і сонце: де в Україні взагалі не буде морозів у грудні

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру без істотних опадів у суботу буде лише у Вінницькій, Миколаївській, та Одеській областях. На решті території України – дощитиме з різною інтенсивністю.

Так, у Києві очікують на дощ зранку та вдень, похмуру погоду та температуру, близько 3–5 градусів тепла. Такою ж погода буде й на Півночі держави. У центральних областях та на Сході країни прогнозують невеликі опади, і лише у Донецькій, Луганській та Харківській областях йтиме дощ. Температура ж коливатиметься від +5 до +10 градусів.

На Півдні України переважно будуть неістотні опади. Абсолютно не зимова температура сягатиме +11...+16 градусів тепла. Натомість на Заході України прогнозують мокрий сніг та температуру, що триматиметься близько +4...+8 градусів. І лише на Закарпатті буде тепліше.

Погода у містах країни 10 грудня

Ужгород – +10...+12

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +5...+7

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +5...+7

Харків – +6...+8

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 10 грудня / Карта Укргідрометцентру