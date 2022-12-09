Вместе с тем, украинцев ожидает отнюдь не зимняя температура, ведь минусов на градуснике не предполагают даже ночью. Теплее всего традиционно будет на Юге Украины.

Интересно +15 градусов и солнце: где в Украине вообще не будет морозов в декабре

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

По данным Укргидрометцентра, без существенных осадков в субботу будет только в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории Украины будет дождь с разной интенсивностью.

Так, в Киеве ожидают дождь утром и днем, пасмурную погоду и температуру, около 3–5 градусов тепла. Такой же погода будет и на Севере государства. В центральных областях и на Востоке страны прогнозируют небольшие осадки, и только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается дождь. Температура будет колебаться от +5 до +10 градусов.

На Юге Украины преимущественно будут несущественные осадки. Совершенно не зимняя температура будет достигать +11...+16 градусов тепла. На Западе Украины прогнозируют мокрый снег и температуру, которая будет держаться около +4...+8 градусов. И только в Закарпатье будет теплее.

Погода в городах страны 10 декабря

Ужгород – +10...+12

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +9...+11

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +5...+7

Днепр – +8...+10

Запорожье – +8...+10

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 10 декабря / Карта Укргидрометцентра